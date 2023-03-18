صرح مدرب الهلال المؤقت ايمليانو دياز، اليوم السبت، بأن اللاعبين مستعدون للتحدي القادم، مؤكدا أنهم يملكون خبرة اللعب تحت الضغط.

وقال ايمليانو دياز، في تصريحاته عقب مباراة الهلال والاتفاق التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة: “تعودنا في الهلال أن يتعرض للضغط في المباريات ، والفريق جاهز للتحدي القادم لاسيما وأن لدينا أفضل اللاعبين السعوديين وكذلك الأجانب”.

وبخصوص موعد عودة والده مدرب الهلال، قال: “رامون دياز سيعود قريبًا ليشرف على الفريق”، مضيفا: “أشكر كل من قدم المواساة لنا، وخصوصًا اللاعبين الذين كانوا أكبر داعم لي في هذه المواجهة التي أدرتها إلى حين عودة والدي لإدارة الفريق”.

وأضاف: “تنتظرنا لقاءات هامة في فترة قصيرة بعد العودة من التوقف، لكن اللاعبين يملكون الخبرة للعب تحت الضغط”.

وعن تصرف علي البليهي، قال: “لم أطلب من علي البليهي الحصول على بطاقة صفراء، قام هو بهذا التصرف من تلقاء نفسه”.