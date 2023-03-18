استنكر الإعلامي الرياضي فهد الروقي، عدم احتساب حكم مباراة النصر وأبها اليوم السبت، لركلة جزاء لفريق أبها.

وقال الروقي ساخرا: “عادت حليمة لعادتها القديمة، بلنتي وطرد، والفار يغض الطرف”.

ورأى عدة نقاد رياضيين أن حكم المباراة أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق أبها عند الدقيقة 54 بعد عرقلة كونان لمهاجم أبها.

يذكر أن النصر فاز على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن.