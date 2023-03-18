حذر استشاري طب الأسرة الدكتور علي الفرحان، من خطورة الاستهانة بمرض السكري ومرض الضغط، وعدم اتباع تعليمات الطبيب.

وقال الفرحان، إن مريض الضغط قد يتسبب في قتل نفسه إذا لم يأخذ بنصائح الطبيب.

وأضاف: “كثير من المرضى يتصرفون من نفسهم خاصة مرضى السكر والضغط، والضغط أخطر فهو مرض قاتل صامت وقد يسبب عاهات للشخص بسبب أنه لم يتبع الطبيب”.