نجحت الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية في القبض على 19 شخصاً؛ إثر ارتكابهم حـوادث جنائية تنوعت ما بين سرقات وترويج مخدرات ونقل مخالفين وغيرها، بمناطق مختلفة في المملكة.

وأفاد الأمن العام أنه ألقي القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية قاموا بسرقة كابلات كهربائية من مرفق عام، ومواطن ارتكب حـوادث جنائية باستخدام مركبات بلوحات مسروقة تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسـلب مبالغ مالية.

وتابع أنه أطيح بخمسة مقيمين من الجنسية السورية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء وضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة، وبمواطنين بحوزتهما 29 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و14 جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأشار إلى أنه تم ضبط مواطن نقل في مركبته 16 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخـدرة، و6 أشخاص قاموا بترويج مواد مخـدرة وممنوعات وخالفوا اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.