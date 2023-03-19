أعلنت شركة “رولز رويس” البريطانية للسيارات وتكنولوجيا المحركات، أنها تلقت تمويلاً حكومياً لتطوير مفاعل نووي صغير لتشغيل قاعدة على القمر؛ وذلك لاستخدامها الطاقة النووية في تشغيل الغواصات في أعماق المحيط.

وقالت الشركة، أنها ستستخدم قوة الانشطار النووي لتشغيل المفاعل القمري المرتقب، مشيرةً إلى أنها تسعى لبناء المفاعل بحلول عام 2028 لإطلاقه بنهاية 2030.

واختارت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” 3 تصاميم لنظام طاقة نووية قمري ضمن مشروع “أرتميس”، فيما أكدت الصين أنه بحلول عام 2028 سيكون لديها قاعدة جاهزة تعمل بالطاقة النووية على القمر.