رفض مهاجم نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا التعليق على الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري وعودته للبرازيل.

وظهر تاليسكا بعد مباراة فريقه أمام أبها والتي حسمها النصر بالفوز 2-1، لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، ليرفض التعليق على هذه الأنباء قائلًا إنه سيعلق فقط على المباراة وما حدث فيها.

وصرح تاليسكا إن لاعبي النصر كانوا يدركون صعوبة المباراة لكن لم يقدموا أداء مرضيًا في الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق دخل الشوط الثاني بقوة وجماعية أكبر وروح قتالية وتركيز.

وعلق على لقطة رونالدو وإعطائه الكرة لتسديد ركلة الجزاء، ليقول إن ذلك يعكس احترامًا متبادلًا مضيفًا: “نحن فريق واحد نتعامل كأسرة، الأهم لنا جميعًا هو الفريق، وكل ما نفعله لصالح الفريق”.