كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة، ومطور أنظمة تنفيذ التصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل النظم، الهندسة، علوم الكمبيوتر).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعد مستشار تقني/ مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم إدارة المعلومات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 18 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار هنا