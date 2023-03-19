كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو “مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية”، بينما المؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة: شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص (المختبرات الطبية)، فضلًا عن تصنيف استشاري فيروسات طبية، وخبرة إكلينيكية وبحثية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التصنيف.

وأشارت إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة الصحة العامة هنا