تعد أوراق عشبة الحبق مميزة برائحتها العطرية النفاذة، وهي عُشبة شبيهة بالريحان؛ فكلاهما من فصيلة النعناعيات، وتُضاف على المشروبات الساخنة وأطباق السلطة نظراً لنكهتها المميزة.

ويساعد الحبق في “علاج التورم والالتهابات”، حيث تُفيد مستخلصات أوراق وجذور عشبة الحبق في التخفيف من التورم والانتفاخات في الجسم عامةً خلال ساعات، كما تفيد أيضاً في علاج الالتهابات وخصوصاً التهاب المفاصل.

وتعمل تلك العشبة على محاربة “السرطان”، كونها تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعمل على منع سرطانات معينة بشكل خاص، مثل: سرطان الرئة، وسرطان الفم، وسرطان الكبد.

وتستخدم كـ”مضاد للبكتيريا”، حيث يمكن لمستخلصات الحبق، وقت البكتيريا من النمو على الأسطح والمواد الغذائية، ويُنصح محبو السلطة إضافته عليها لمنع انتشار ونمو البكتيريا الموجودة بمكوناتها، فيما تُحارب تلك العشبة “الشيخوخة” وتعتبر “معززة للهضم” وتقي من الاكتئاب.