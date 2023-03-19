كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن جدولة الدوري من لجنة المسابقات مناسبة لهم وليس للهلال .
وقال الزلال عبر برنامج أكشن مع وليد أن الهلال سيواجه أوراوا السبت ويعود الأحد ويغادر الاثنين ليلعب في الدوري الثلاثاء .
يذكر أن الهلال كان قد تغلب أمس على الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن.
عبدالعزيز الزلال : جدولة الدوري من لجنة المسابقات مناسبة لهم وليس للهلال .. #الهلال سيواجه أوراوا السبت ويعود الأحد ويغادر الاثنين ليلعب في الدوري الثلاثاء .#الهلال_الاتفاق #اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 18, 2023
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين