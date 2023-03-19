كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن جدولة الدوري من لجنة المسابقات مناسبة لهم وليس للهلال .

وقال الزلال عبر برنامج أكشن مع وليد أن الهلال سيواجه أوراوا السبت ويعود الأحد ويغادر الاثنين ليلعب في الدوري الثلاثاء .

يذكر أن الهلال كان قد تغلب أمس على الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن.