طالب الكاتب علي الشعيبي بفتح المطاعم في نهار شهر رمضان، معتبرًا ذلك أمرًا ضروريًا بسبب النساء والأطفال والوافدين.

وقال الشعيبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: إذا ما افترضنا أن الرياض مثالاً فيها 6 ملايين نسمة، نصفهم نساء، ونصف النساء لن تصوم لأسباب صحية، ودينية، وعلى فترات متقطعة، ناهيك عن الأطفال، و الوافدين غير المسلمين.

وأضاف: حكاية لا تأكلوا أمام الصائمين مراعاة لمشاعرهم، لم تعد صالحة، صم لله، لا للناس.”