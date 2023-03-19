طالب الكاتب علي الشعيبي بفتح المطاعم في نهار شهر رمضان، معتبرًا ذلك أمرًا ضروريًا بسبب النساء والأطفال والوافدين.
وقال الشعيبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: إذا ما افترضنا أن الرياض مثالاً فيها 6 ملايين نسمة، نصفهم نساء، ونصف النساء لن تصوم لأسباب صحية، ودينية، وعلى فترات متقطعة، ناهيك عن الأطفال، و الوافدين غير المسلمين.
وأضاف: حكاية لا تأكلوا أمام الصائمين مراعاة لمشاعرهم، لم تعد صالحة، صم لله، لا للناس.”
وشوله المطاعم يا الشعيبي !!؟؟ خلها تاكل و تشرب في بيتها ولا تجرح صيام الصائمين لا بارك الله فيك و في أقتراحك المستفز.
يا زينك ساكت
البيت هو الطعام
من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها
الله يهديك ويصرف عنك وساوس الشيطان
وابلع العافية