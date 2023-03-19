رحل عن عالمنا اليوم الجراح العسكري الصيني السابق، جيانغ يانبونغ، الذي بلغ عن إخفاء بكين لمعلومات عن جائحة سارس في عام 2003، عن عمر 91 عاماً.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، في هونغ كونغ، أن الطبيب توفي بالتهاب رئوي في بكين، وتأكد الخبر على لسان عدد من أفراد عائلته وأصدقائه.

ويُشار إلى أن الدكتور جيانغ تلقى إشادة كبيرة لأنه أنقذ أرواح الناس، بعدما وجه رسالة، في المراحل الأولى من أزمة سارس، كشفت فيها أن المسؤولين في البلاد كانوا يقللون من شأن الخطر، ولكنه وضع في الإقامة الجبرية في بداية الأمر، بسبب جرأته.

يُذكر أن مرض سارس أُصيب به أكثر من 8 آلاف شخص في العالم، عام 2003، توفي 774 منهم، حسب منظمة الصحة العالمية.