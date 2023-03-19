نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتفقد بنفسه على متن سيارة شوارع مدينة ماريوبول المحررة في دونباس، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين.

وقال الكرملين إن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، وبعد وصوله قاد بنفسه سيارة لتفقد عدة أحياء بالمدينة.

وتفقد الرئيس الروسي في جولته بالمدينة مع نائب رئيس الوزراء الروسي، عددا من مرافق البنية التحتية، كما بحث “بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية”.