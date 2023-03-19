علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فوز فريقه النصر أمام أبها مساء أمس السبت، في إطار الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» اليوم السبت: «من الرائع تحقيق الفوز وسعيد للغاية للتسجيل هنا في ملعبنا مع جماهيرنا».

وكان فريق النصر قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف أمام نظيره أبها، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك مساء أمس السبت.

وأحرز رونالدو هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78، بعد تسديدة قوية من مسافة 35 متر عن حارس مرمى أبها ديفيز أيبسي.