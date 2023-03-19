تعرض رجل أمريكي يعيش في ولاية فلوريدا، لهجوم من تمساح ضخم، بينما كان يشاهد التلفزيون.

وتفصيلاً، كان الرجل الذي يدعى سكوت يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله، وبعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب، وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه.

وعلى الفور نقل “سكوت ” إلى المستشفى حيث تلقى العلاج من إصابات قالت وسائل إعلام محلية إنها لم تهدد حياته.

والجدير بالذكر أن السلطات المعنية بالحياة البرية أكدت أن الحادث وقع في مطلع مارس الجاري.