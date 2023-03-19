نصح استشاري العيون الدكتور أحمد بالفحص المبكر لكسل العين من عمر 3 سنوات للحد من خطورتها مع تقدم العمر.

وقال الدكتور أحمد لقناة الإخبارية أن العين مجرد أداة لنقل الصورة إلى الدماغ، وفي حالة حدوث كسل بالعين تكون الخلايا البصرية في الدماغ لم يصلها صورة واضحة بسن مبكرة نتيجة عدة عوامل مثل ضعف البصر والحول ومشاكل خلقية في العين أدت إلى هذه المشكلة.

وأوضح أن علاج كسل العين يكون من خلال تنشيط العين الكسولة من خلال تغطية العين السليمة وعدد ساعات التغطية يعتمد على العمر وشدة الكسل وتصل إلى 6 ساعات في اليوم.