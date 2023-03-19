أصدر النائب العام في دولة قطر أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة وغسل الأموال والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة.

وأفاد النائب العام في بيان بانتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية .

يُذكر أن النيابة العامة قررت بتاريخ 6 مايو 2021 القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.