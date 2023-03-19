وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها عدد من الحاضرين في برنامج تلفزيوني داخل استوديو تصوير بإحدى القنوات في الإكوادوار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو الحاضرين خلال تقديمهم برنامجا على الهواء مباشرة، وقد تفاجأوا بوقوع الزلزال، واهتزاز الأرض من تحتهم، ليقوم أحدهم سريعا من على الكرسي، فيما بدأت المذيعة بالصراخ والهروب قبل أن تقطع القناة البث المباشر.

وسمع صوت صراخ داخل الاستوديو، قبل أن يعود البث المباشر من جديد، وقام أحد المذيعين بشرح ما حدث.

وضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، وألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.