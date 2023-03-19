أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 831,311 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 61 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 817,862 حالة.

وأفادت بعدم تسجيل حالات وفاة ليبقى الإجمالي عند 9,6234 حالة وفاة.