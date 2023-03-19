توني كروس : هازارد وضعه صعب ولا أشعر بالأسف تجاهه

قال لاعب فريق ريال مدريد،الألماني توني كروس، إن وضع زميله البلجيكي إيدين هازارد صعب ومعقد، بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه لا يشعر بالأسف تجاه هازارد لأن هناك من هم في وضع أسوء منه، مؤكدا أنه الشفقة لا مكان لها في كرة القدم.

يذكر أن أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رد على تساؤل بشأن إمكانية الاعتماد على هازارد في المباراة المقبلة بين برشلونة وريال إلا أن الأحير رد بشكل حاسم بأنه ليس في ريال مدريد ليمنح كل لاعب دقائق،وإنما يتولى مهام التدريب لتحقيق الفوز في المباريات، ويضع تشكيلة الفريق على أساس ذلك .