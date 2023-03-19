رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على سؤاله بخصوص إمكانية انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري المحترفين.

وقال سموه: “سندعم كل الأندية ولا أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية هي من تحدد وهناك آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع”.

وارتبط اسم ميسي لاعب باريس سان جيرمان في عدة تقارير باقتراب انضمامه إلى نادي الهلال في صفقة فريدة من نوعها، في وقت لا زال مستقبله من الاستمرار مع ناديه الفرنسي لم يحسم بعد.