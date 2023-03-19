كشفت تقارير عن آخر مستجدات الحادث الأليم الذي تعرض له مايكل رامون دياز، نجل مدرب الهلال، والذي توفيت على إثره زوجته.

ويواجه مايكل دياز اتهاما بالقتل العمد، بسبب تواجد سيارته في الاتجاه المعاكس لطريق الحادث، فيما كشف المحامي الخاص بمايكل عن كواليس الحادث.

وأكد المحامي أن هناك شاهد كان يقود سيارة أخرى، أكد بأن الطريق كان في حالة سيئة جدًا، وأن مسار السيارات كان مليئًا بالمياه، ما أثر على قدرة تحكم سائق السيارة الأخرى، ليختل توازنها، ويفقد السيطرة على المكابح.

وكشف أن كل من مايكل وميلو ابنه ارتديا حزام الأمان، بينما لم تضع باربرا -زوجته- حزام الأمان خلال تلك الرحلة.