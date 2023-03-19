علق وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن مستجدات ملف إيقاف النادي الأهلي عن تسجيل اللاعبين الجدد بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.

وقال الوزير :”بإذن الله كافة الأمور التي ستحد من تطور هذه الأندية سيتم معالجتها مع الوزارة”.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم جميع الأندية المستندات لتقوم بدعمها سواسية.

يذكر أن “فيفا” بمعافية النادي الأهلى بالمنع من التسخيل لفترتين بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات بقضايا متعددة.

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