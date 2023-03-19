توج سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأحد، الثلاثة الأوائل في جائزة فورملا1 السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة، وهم بالترتيب: سيرجيو بيريز، وماكس فيرستابن، وفيرناندو الونسو.

وفاز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على أرض حلبة كورنيش جدة، أمام زميله بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، الذي انطلق من المركز الخامس عشر.

وحقق بيريز، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، وتقدم سائقاً ريد بول على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو.