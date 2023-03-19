أعلن مصنع تياغماش الروسي، أن أول قطعة نووية مخصصة لمفاعل الضبعة المصري تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم 7 مارس الجاري وهي في طريقها إلى مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن زيارة الوفد الروسي الهدف منها مناقشة العلاقات الاقتصادية وأيضا التطرق للنقاش حول مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح أنه من المنتظر أن تصل المواد المنصهرة التي سيتم تركيبها أسفل المفاعل النووي في محطة الضبعة خلال يومين والتي يصل وزنها إلي 69 طناً.