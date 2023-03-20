أوضحت مصادر خاصة، أن شركة الوسائل السعودية بعثت خطابًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الرياضة، تفيد بتسمية ملعب جامعة الملك سعود باسم SMC PARK مؤقتًا بعد إلغاء ارتباطها بشركة مرسول.

وذكرت أن SMC يرمز لشركة الوسائل نفسها، فيما يعد الإجراء مؤقتًا إلى حين التعاقد مع بديل لمرسول، ويبدو بنك محلي الأقرب إلى وضع اسمه بديلًا للشريك السابق، مع وجود منافسة مع شركتين أخريين تعملان في الخدمات العامة، والطيران.

وأشارت أن الوسائل أنهت تعاقدها مع نظيرتها مرسول، بسبب مشكلات في الوفاء بالتزامات التعاقد، أدى لمراسلات بالإنذار قبل أن يُلغى العقد. وينتظر أن يحمل الملعب الاسم الجديد للشريك المقبل، عقب عيد الفطر المبارك.