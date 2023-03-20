كشف الرئيس السويسري ألان بيرسيه، أمس الأحد، أن بنك “يو بي إس” استحوذ على منافسه “كريدي سويس” في خطوة جديدة لاستعادة الثقة.

وتصل قيمة الصفقة إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار) مستحقة الدفع على شكل أسهم؛ أي 0.76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري.

وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين سوتر في مؤتمر صحفي أن إفلاس كريدي سويس كان سيؤدي إلى أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها، مبينةً أن “يو بي إس” سيستفيد من ضمانة حكومية بنحو 9 مليارات فرنك للتصدي لأي مشاكل قد تبرز في محفظات كريدي سويس.