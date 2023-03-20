أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن موسم الحميمين تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “موسم الحميمين عدد أيامه “26”يوما بدايته الاثنين 1444/8/28 هـ نجومه سعد الأخبية – والمقدم، فيه بداية فصل الربيع فلكياً بتعامد الشمس على خط الاستواء ويوافق 21 مارس/من أيام بياع الخبل عباته/ صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب”.

وأضاف: “رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل “آخر الثلاثينات ” مئوية ظهراً لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة

إلا أن يصرفها الله – هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية”.

وتابع: “موسم الحميمين يعتبر ثاني منازل فصل الربيع، ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وتكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجوية”.

واستطرد: “بداية موسم المراويح.. أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الأحتفاط بالمعاطف.. يقولون الأولين – ” ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم ” ويقولون “مدام البر (القمح)في البر”الارض”لا تأمن البرد “.

وأفاد أن “هذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين، ويوافق بداية الحميمين هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ”