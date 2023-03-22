أقدم رجل مصري على قتل زوجته وابنته بفتح أنبوبة الغاز عليهن خلال نومهن ما أدى لوفاتهن.

وشعر الجيران بتسرب الغاز فأبلاغوا الجهات المختصة،وبمداهمة شقة الجاني المصري عثرت الشرطة على جثة الزوجة وابنتها.

وألقت الشرطة القبض على الجاني حيث اعترف بأنه انتقم من زوجته بسبب مشاكل نشبت بينهما بعد تعرضه لضائقة مالية.

وحاول المتهم مغافلة المحققين وقطع شرايين يده ومحاولة تناول مبيد قاتل، بهدف التخلص من حياته، إلا أنه فشل في ذلك، وجرى نقله إلى المستشفى. ويجري حاليا التأكد من قواه العقلية، بعد أخذ عينات منه لتحليلها.

وذكرت أسرة الضحايا أن المتهم كان عصبي ولديه طباع حادة، وعانى من أزمة نفسية لمروره بضائقة مالية، وقال إنه يطلب القصاص العادل لدم ابنته ونجلتيها.