كانت عبارة “التغيير قادم.. وإننا نقود هذا التغيير معًا”، أخطر عبارة يصرّح بها الرئيس الصيني شي جينبينغ، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لحظات من مغادرة موسكو عائدًا إلى بكين.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن وسائل إعلام دولية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو سجّل حديثًا جانبيًّا بين بوتين وشي جينبينغ قبيل مغادرة الأخير للكرملين؛ الأمر الذي أشعل تفاعلًا واسعًا.

وترجمت “الديلي ميل” الحوار بتقرير قالت فيه: قال “شي” لـ”بوتين” عبر مترجمه: الآن نحن نرى تغييرًا لم نشهده من قبل، تغييرًا لم يحدث منذ 100 عام (قرن السيطرة الأمريكية).. إننا نقود هذا التغيير معًا.. من فضلك اعتنِ بنفسك يا صديقي العزيز”، قبل أن يرد بوتين متمنيًا لـ”شي” رحلة آمنة.