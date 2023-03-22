وقعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، في لبنان بين قوات الأمن ومتظاهرين من المتقاعدين العسكريين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة قرب مقر رئاسة الوزراء اللبناني.

وحاول الأمن اللبناني منع المتظاهرين من اقتحام مقر الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وغلاء الأسعار الذي يتفاقم مع تدني قيمة الليرة اللبناني مقابل الدولار.

وأظهرت فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قوات الأمن اللبنانية بستخدام قنابل الغاز لتفريق المحتجين من المتقاعدين العسكريين، بعد أن وقعت اشتباكات بينهم.