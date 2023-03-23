أنهت إدارة نادي الاتحاد، مراجعة كافة أوراق المستحقات المالية، والتي تفوق الـ 100 مليون ريال، من أجل تحقيق شرط المعيار المالي، لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وتعمل إدارة النادي على تسوية بعض المبالغ وتسديد الدفعات المستحقة، خاصة في ظل تحقيق أربعة شروط من أصل خمسة بشكل رسمي، وهي: الإدارية والقانونية والرياضية والبنى التحتية، وتبقى المالي فقط.

وتبين أنه لا يوجد أي قضية محلية على النادي تعيق استخراج الرخصة، إضافة إلى الحُكمين النهائيين الصادرين لصالح الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والإيفواري سيكو سانوجو “قضية واحدة”، بسبب أن القضيتين صدرت فيهما أحكام نهائية ورسمية بعد تاريخ 31 ـ 12 من عام 2022.