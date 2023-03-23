قال نواف المهدي وكيل اللاعب المصري محمد أبو جبل إن رونالدو في صفوف النصر ساعد في حل أزمة اللاعب.

وأنهى النصر أزمته مع أبو جبل بالتراضي ليقرر الحارس المصري التنازل عن القضية المرفوعة ضد النصر في المحكمة الرياضية الدول.

وأشار وكيل أبوجبل: ”بعد اجراء عملية التسوية بطرق ودية، استطعنا أن نوفق بين الطرفين حارس المرمى محمد أبو جبل ونادي النصر والوصول لحل لهذه القضية”.

ولفت:” الكل يعلم الذي حدث في بداية الموسم، اللاعب وقع لنادي النصر وكان للنادي وجهة نظر معينة ونحن نفس الأمر ولجأنا للمحكمة الرياضية، ولكن الجلوس على طاولة المفاوضات هي الطريقة التي أدت للحل”.