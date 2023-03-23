تمكن سجينان في الولايات المتحدة من حفر نفق والهرب من السجن حتى يتناولا الفطائر في مطعمهما المفضل.

وتفصيلاً، هرب السجينان “ارلي نيمو” 43 عامًا وجون غارزا 37 عامًا من سجن في فرجينيا، إذ تم اكتشاف هروبهما عند العد الروتيني للسجناء.

وعلى الفور سارعت السلطات في البحث عنهما في كل مكان، وبعد مطاردة استمرت 9 ساعات، عُثر على الثنائي الهارب الساعة الـ4:20 صباح يوم الثلاثاء، في مكان لم يتوقعه أحد.

ويُشار إلى أنهما وجدا نقطة ضعف في تصميم جدران السجن، واستخدما أدوات بدائية الصنع مصنوعة من فرش أسنان وأجزاء معدنية لحفر نفق في الجدار.

يذكر أنه حتى الآن لم يتم اتهام نيمو وغارزا رسميًّا بالفرار من المنشأة، لكن المسؤولين يعملون لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.