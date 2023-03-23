تعتزم فورد إطلاق سيارة موستنج GT3 الجديدة كلياً للمنافسة في سباقات عام 2024.

وتعتمد هذه النسخة على إصدار الحصان الأسود من فورد موستانج الجديدة كلياً، فضلاً عن العديد من التعديلات الرياضية المخصصة للسباقات لتعزيز الأداء الميكانيكي والديناميكي.

وتأتي سيارة GT3 بالعديد من الشبكات الهوائية الأمامية الضخمة لتبريد المحرك الكبير مع تعزيز الأداء الديناميكي للسيارة، وعند جانبي السيارة نشاهد أقواس العجلات الأمامية بالعديد من الشبكات الهوائية بتصميم رياضي قوي مع تصميم باللون الأسود بتصميم حصان باللون الأسود.

ويأتي المقطع الخلفي من فورد موستنج GT3 بجناح خلفي ضخم مع المزيد من الشبكات الهوائية، بالإضافة إلى المصد الخلفي الرياضي مع مشتت هواء رياضي ضخم، ويمكننا مشاهدة العديد من القطع الخارجية المصنعة خصيصاً من ألياف الكاربون.