أحرز حارس مرمى فريق يلعب في الدوري التشيلي، هدف غريب في مرمى الفريق المنافس، ومن مسافة بعيدة جدًّا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الحارس الأرجنتيني، لياندرو ركوينا، أحرز هدفًا بدا مستحيلًا، عندما ركل كرة بينما كان أمام مرمى ناديه كوبريسال باتجاه مرمى الفريق المنافس كولو- كولو، ضمن منافسات الدوري التشيلي.

وأفادت مصادر أن المسافة التي قطعتها الكرة تبلغ 101 متر وفي حال، صدّقت موسوعة الأرقام القياسية “غينيس” على هذا الرقم؛ فسيدخل صاحب الهدف لياندرو ركوينا، بوصفه مسجل الهدف ذي المدى الأطول في العالم.

وقال “ركوينا” في مقابلة إذاعية: إنه سأل رئيس النادي إذا ما كان قد قدّم طلبًا إلى “غينيس” بهذا الشأن؛ فكان جوابه: “بالطبع نعم”.