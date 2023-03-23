شهدت مدارس المنطقة الشرقية في اليوم الأول من شهر رمضان غيابًا ملحوظًا لطلاب وطالبات مختلف المراحل الدراسية، حيث تجاوزت نسبة الغياب في معظم المدارس 70% من إجمالي عدد الطلاب.

وبدأ اليوم الدراسي عند الساعة 9.30 صباحًا مع انطلاقة الحصة الأولى، والتي تقلصت مدتها إلى 35 دقيقة حسب أوقات الدوام في شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية قد حدّدت ساعات العمل في شهر رمضان للطلاب، ليبدأ الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والأهلية الساعة 9:30 صباحًا وتكون مدة الحصة 35 دقيقة مع تخصيص وقت لصلاة الظهر.