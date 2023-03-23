أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير أن رفع سعر الفائدة في البنوك الخليجية اتساقا مع قرار الفيدرالي الأميركي يحافظ على استقرار العملة وثباتها.

وقال المطير :” حينما يكون هناك ربط عملة بعملة أخرى فلابد تكون السياسة النقدية تابعة وبناءا على ذلك فإن الدول الخليجية التي ربطت عملتها بالدولار عندما ترفع سعر الفائدة يكون هناك سياسة نقدية مماثلة حتى لا تخضع العملة للمضاربة”

وأضاف ” هذا سيعرض العملة لعدم استقرار فيكون سعر الفائدة على الدولار أعلى من سعر الفائدة على الريال فيكون هناك طلب للدولار وبيع للريال يعرضه لهزات وانخفاض في القيمة “.