وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، تحذير شديد اللهجة، مؤكداً أن أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه؛ ستكون إعلان حرب على روسيا.

وقال ميدفيديف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن المحكمة الجنائية الدولية كيان لا قيمة له، ولم يفعل أي شيء مهم في أي وقت من الأوقات.

وأضاف: إننا لو تخيلنا موقف القبض على بوتين وهو بوضوح لن يحدث أبدا، فمثلا لو ذهب الرئيس الحالي لدولة نووية إلى مكان مثل ألمانيا وتم اعتقاله، فسيكون ذلك إعلان حرب على روسيا الاتحادية، وفي تلك الحالة كل صواريخنا ستحلق صوب مكتب المستشارية ومبنى البوندستاج، في إشارة للبرلمان الألماني.

وأضاف أن المخاطر النووية في تزايد وكل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا بأسلحة من الخارج يقرب العالم من دمار نووي كامل.