قدم نجوم الكرة العالمية والأندية وكذلك المصارعة الحرة WWE التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

حيث نشرت حسابات نادي ليفربول الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُهنيء من خلاله لاعبيه الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

فيما نشرت حسابات نادي النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأجانب الفريق وهم يُهنئون الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.

وهنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، المسلمين بحلول شهر رمضان قائلاً:”رمضان مبارك لكل المسلمين”.

ودوّن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، باللغة العربية:”كل عام وكل إخواتنا المسلمين بخير رمضان مبارك عليكم”.

ودوّن النجم المصري بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:”رمضان كريم على الجميع.. وكل سنة وأنتم طيبين”.

ونشرت حسابات المصارعة الحرة WWE للشرق الأوسط مقطع فيديو لعدد من نجومها يُهنئون الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان.