صرحت عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كوثر الأربش، بأن زواجها بعمر صغير كان أمر سلبي في وقت ما.

وقالت الأربش خلال برنامج “سوالف رمضان”: “زواجي في عمر صغير كان أمر سلبي في وقت ما لكن الآن لا بدأت أجني الثمار، لكن لو عاد بي الزمن لم أكن أتزوج بعمر صغيرة”.

وفي سياق آخر، قالت الأربش أنه :”قبل التمكين حاول البعض أن يصنع من المرأة كائن ناقص ويختزلون بعض الفضائل في الرجل”.

وأضافت: “المرأة في عصر التمكين هي التي تسعى لامتلاك الفضائل، ومن بين تلك الفضائل أن تحب المرأة الاخرى وتساعدها، التمكين يحتاج إلى هذه الذهنية ، وفكرة أن المرأة خطر على الأخرى فكرة من المجتمع اللي كان يحاول يعزلها عن الضوء”.