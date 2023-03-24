نشر الأمير بندر بن خالد الفيصل، اليوم الخميس، صورة حديثة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، مُطمئناً الجميع على صحة والده بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وعلق الأمير بندر على الصورة بقوله: “صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كعادته السنوية في مجلسه الرمضاني، الشكر والتقدير لكل من سأل عن سموه داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ويقر أعينكم بمن تحبون”.

وكان رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، قام بإلقاء كلمة خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية، معلنا إصابة مستشار خادم الحرمين بفيروس كورونا.