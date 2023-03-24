اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء يوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على استاد الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب.

واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، فيما واصل الثنائي حسان التمبكتي، عبدالرحمن العبود تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.