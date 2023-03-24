أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن خبز دقيق القمح الحالي أحد أسباب مقاومة الأنسولين والسكر والسمنة.

‏وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “خبز دقيق القمح (الحالي): أحد أسباب مقاومة الأنسولين، ومرض السكر، والسمنة، وهنا طريقة عمل بديل صحي للخبز”.

وأشار إلى أن الطريقة: “من طحين حبوب: دخن، ذرة، شعير، شوفان،اخلطها معاً بالبيض وزيت الزيتون لتتماسك، وملح قليل حسب الحاجة)واخبزها ( فرن؟ صاج؟ او مواضيع بالقلاية. وستجد نزول الوزن سريعاً، وينزل التراكمي”.