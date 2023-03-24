تمكنت إدارة نادي الاتحاد عبر ممثلها عبد الإله النجيمي، من إنهاء تجهيز ملف متكامل عن بطولات النادي على صعيد كرة القدم بمختلف أنظمته ولوائحه منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه الله.

وذكرت مصادر، أن هذا الملف عمل عليه فريق التوثيق في النادي الغربي منذ أكثر من عام، وشمل جميع بطولات الاتحاد الرسمية وغير الرسمية، لافتة إلى أن النجيمي وثق جميع المباريات الرسمية وقوائم الحكام وتشكيلات الفرق، وتواريخ المباريات ومسجلي الأهداف.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى حصر التسلسل التاريخي لنشأة كرة القدم، والأندية السعودية، وكافة الأنظمة والقرارات الصادرة ذات العلاقة باللعبة، فضلًا عن استناد إدارة الاتحاد في أعمالها على قاعدة بيانات وأرشيف ضخم من الوثائق لدى مؤرخيه الذين يعملون على هذا الملف منذ فترة طويلة.