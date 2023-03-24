كشفت وزارة التجارة، أمس الخميس، حالات يحق فيها للمستهلك طلب تمديد الضمان، وما هو شرط استمراره.

وأوضحت الوزارة، أنه يحق طلب تمديد الضمان عند تأخر توفر قطع الغيار عن المدة النظامية المحددة، والتأخر في بدء أعمال الصيانة وإنهائها عن الموعد المتفق عليه، إضافة إلى المدة المستغرقة في إصلاح العيب المشمول في النظام.

وقالت أنه يُشترط لاستمرار الضمان ألا يكون العطل ناتجًا عن إهمال أو سوء استخدام المستهلك للمنتج وعدم التزامه بتعليماته، وعدم التزام المستهلك بالصيانة الدورية حسب توصيات المنتج، وألا يكون العطل ناتجًا عن الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة.