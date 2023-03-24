كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك الإسلامي، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدقق داخلي رئيسي، مدير أول/ الائتمان ومخاطر السوق، أخصائي رئيسي التخطيط والميزانية، مساعد أول/ الشؤون القانونية، رئيس الشؤون القانونية، مدقق داخلي رئيسي لتقنية المعلومات، أخصائي التخطيط والميزانية، مسؤول مشتريات رئيسي.

وأشار إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية