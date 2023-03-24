تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06520 مقابل الريال الواحد 0٫24598
الدولار: 3٫75659 مقابل الريال الواحد 0٫26620
درهم إماراتي:1٫02290 مقابل الريال الواحد 0٫97761
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62954
دينار أردني:5٫29551 مقابل الريال الواحد 0٫18884
دينار كويتي: 12٫27613 مقابل الريال الواحد 0٫08146
دينار بحريني:9٫96089 مقابل الريال الواحد 0٫10040
الريال القطري: 1٫03175 مقابل الريال الواحد 0٫96923
الدرهم المغربي: 0٫36464 مقابل الريال الواحد 2٫74495
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23882
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