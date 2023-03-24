تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06520 مقابل الريال الواحد 0٫24598

الدولار: 3٫75659 مقابل الريال الواحد 0٫26620

درهم إماراتي:1٫02290 مقابل الريال الواحد 0٫97761

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62954

دينار أردني:5٫29551 مقابل الريال الواحد 0٫18884

دينار كويتي: 12٫27613 مقابل الريال الواحد 0٫08146

دينار بحريني:9٫96089 مقابل الريال الواحد 0٫10040

الريال القطري: 1٫03175 مقابل الريال الواحد 0٫96923

الدرهم المغربي: 0٫36464 مقابل الريال الواحد 2٫74495

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23882