كشفت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني كهرباء، مشغل شاحنة ميناء، مشغل معدة مناولة، متدرب إداري، مشغل رافعة ميناء، فني ثلاجات، عامل تربيط حبال، مشغل شاحنة ميناء، مشغل معدة مناولة.

وتتضمن الوظائف: كبير مطور شبكات، مسئول السلامة، فني ميكانيكي، مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى)، كبير مهندسين الكهرباء، فني كهربائي، مدير الشحن والتفريغ.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال شركة محطة بوابة البحر الأحمر