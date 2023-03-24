كشفت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة).
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني كهرباء، مشغل شاحنة ميناء، مشغل معدة مناولة، متدرب إداري، مشغل رافعة ميناء، فني ثلاجات، عامل تربيط حبال، مشغل شاحنة ميناء، مشغل معدة مناولة.
وتتضمن الوظائف: كبير مطور شبكات، مسئول السلامة، فني ميكانيكي، مشرف مشتريات (ثانوية فأعلى)، كبير مهندسين الكهرباء، فني كهربائي، مدير الشحن والتفريغ.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال شركة محطة بوابة البحر الأحمر
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