أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن واشنطن تسجل محاولات روسية صينية مشتركة لإيجاد بديل لاستخدام الدولار في التعاملات، لافتةً أن تحقيق هذا الهدف “شديد الصعوبة”.

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: “بالطبع، أريد أن يبقى الدولار العملة الاحتياطية في العالم. ”

وأضاف:” روسيا والصين لديهما الحافز لمحاولة تطوير نظام مختلف لا ينطوي على استخدام الدولار، ولكن من الصعب جدا القيام بذلك”.”

وأكدت أن الدولار سيحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية لفترة طويلة قادمة “على الرغم من الجهود المختلفة لإنشاء أنظمة مصممة لتجنب استخدامه.